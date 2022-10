Roma, crolla un albero in via Cernaia: colpite delle auto

A Roma paura per alcune auto in transito: in via Cernaia crolla un albero. Nessun ferito.

A Roma, su via Cernaia, crolla un albero all’interno del giardino del Museo nazionale. Accade verso le 9.45 di questa mattina. L’arbusto in questione, anche piuttosto imponente, ha colpito delle auto in transito, vicino al ministero dell’Economia.

Roma, crolla un albero in via Cernaia: la vicenda

La caduta dell’albero ha provocato la distruzione di uno scooter, che è rimasto proprio schiacciato dal peso del tronco e della ringhiera, mentre ha colpito e danneggiato seriamente due auto che si trovavano posteggiate al lato della strada.

L’incidente ha avuto luogo nei paraggi di via Volturno, nell’area recintata al lato opposto rispetto al ministero delle Finanze. Una situazione simile aveva avuto luogo anche nel 2018.

Le parole dei testimoni coinvolti

Un testimone, intanto, ha dichiarato: “Mi ritengo fortunato a non essere rimasto coinvolto, il cedimento è stato improvviso, io avevo appena superato quell’albero”. Inoltre, continua dicendo che in tanti si sono poi fermati per andare a vedere cosa fosse accaduto e, per fortuna, nessuno si trovava dentro le auto che sono rimaste coinvolte.

Dalle immagini si evince che l’albero ha ceduto alla base, mentre in superficie è poi emersa una parte dell’apparato radicale. La tragedia è stata solo sfiorata.

Sul posto, sono intervenute le pattuglie della polizia locale che hanno cominciato a regolare il traffico. Al momento, parte della carreggiata di via Cenaia è interdetta al traffico. In corso le operazioni di rimozione. Nessun ferito.