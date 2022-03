Roma, dà fuoco alla compagna: arrestato per tentato omicidio. La donna è in prognosi riservata

L'uomo, è stato arrestato e non ha risposto alle domande degli agenti. Dovrà rispondere delle accuse di lesione grave e tentato omicidio

Un uomo di quarant’anni ha dato fuoco alla compagna al culmine di una lite e ora la donna versa in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’uomo deve rispondere alle accuse di lesione grave e tentato omicidio.

Il fatto accaduto nella notte

Roma – Ennesima violenza ai danni di una donna tra le pareti domestiche trasformata in pochi attimi in una tragedia.

Da quanto riporta il Messaggero infatti, nella notte tra mercoledì 16 marzo e giovedì 17 marzo, in zona Tomba di Nerone (nel quadrante di Roma Nord), un uomo di quarant’anni ha dato fuoco alla compagna, provocandole gravi ustioni. La vittima versa ora in condizioni gravissime all‘ospedale Sant’Eugenio e la prognosi è riservata.

La donna soccorsa dai vicini

Sempre il giornale romano ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto al culmine di una lite, da quanto si apprende generata dalla gelosia patologica di lui. Dopo averla picchiata l’uomo ha versato dell’alcol sul viso e sui vestiti della donna, e le ha dato fuoco con un’accendino.

Avvolta dalle fiamme, la donna ha cercato aiuto presso i vicini che, dopo l’inziale choc, hanno avuto la prontezza di spegnerle con l’aiuto di alcune coperte.

Attirati dalle urla, gli altri vicini del palazzo hanno chiamato i soccorsi, che dopo aver stabilizzato le ferite della donna, l’hanno trasportata in codice rosso al Sant’Eugenio.

L’uomo ora è accusato di tentato omicidio

Subito dopo è scattata la ricerca e il successivo arresto dell’aggressore che nel frattempo era fuggito. Era in stato confusionale e non ha risposto alle domande degli agenti. Ora è indagato per lesione grave e tentato omicidio.

Le condizioni della donna sono gravi

Le condizioni della donna, come già acccennato, sono gravi. Da quanto trapela, ha ustioni gravi sul volto e su diverse parti del corpo, di secondo e, in alcune parti, addirittura di terzo grado.

Saranno fondamentali le prossime 24-48 ore, la prognosi rimane riservata.