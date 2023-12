Roma: danneggia gomme auto e minaccia uomo che lo aveva sorpreso, denunciato

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sorpreso da un dipendente di un pub a tagliare le gomme delle macchine parcheggiate all'esterno del locale, in via Felice Grossi Gondi, lo ha minacciato. Disarmato e bloccato dai carabinieri della compagnia di Frascati, l'uomo, un 50enne italiano, è stato ...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Sorpreso da un dipendente di un pub a tagliare le gomme delle macchine parcheggiate all'esterno del locale, in via Felice Grossi Gondi, lo ha minacciato. Disarmato e bloccato dai carabinieri della compagnia di Frascati, l'uomo, un 50enne italiano, è stato denunciato per minaccia a mano armata e danneggiamento.