Roma: De Priamo-Tozzi (Fdi), 'tensostruttura a Termini non si farà'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "La tensostruttura di accoglienza, inizialmente prevista per piazza dei cinquecento non si farà. Come soluzione alternativa verrà destinata all’accoglienza una struttura sita in via Marsala messa a disposizione da Ferrovie dello Stato, una soluzione più strutturale e meno invasiva così come era stato richiesto da Fratelli d’Italia. Avevamo infatti, attraverso i colleghi presenti al tavolo interistituzionale sul Giubileo, subito manifestato contrarietà rispetto alla localizzazione, alle dimensioni ed al modello di accoglienza proposto dal Sindaco Gualtieri, una scelta che avrebbe creato situazioni di possibile degrado che si aggiungono alle tante criticità delle aree limitrofe alla stazione, soprattutto durante il Giubileo quando lo scalo ferroviario sarà invaso da milioni di pellegrini e, oltre al decoro e all’immagine della Capitale, occorrerà garantire ordine pubblico e sicurezza". Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, e il presidente della Commissione Trasparenza del Municipio Roma 1, Stefano Tozzi.

"Siamo contenti della scelta alternativa -sottolineano- frutto del lavoro e delle proposte di Fdi sia sul tavolo del Giubileo che sul territorio, anche con il flashmob organizzato su questo tema, e auspichiamo un lavoro coordinato tra istituzioni e associazioni di volontariato per affrontare, con soluzioni strutturate e rispettose del tessuto residenziale, le problematiche dei senzatetto e delle fasce disagiate".