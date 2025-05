Roma, delle donne lanciano la "fumata rosa" mentre inizia il Conclave

Roma, 7 mag. (askanews) – Mentre in Vaticano inizia il Conclave e si attende con trepidazione la fumata bianca che indicherà la scelta del nuovo Pontefice, un gruppo di donne si è riunito a Roma non lontano da San Pietro e ha lanciato una “fumata rosa” simbolica per chiedere un ruolo maggiore per le donne nella chiesa cattolica.

“Mentre il mondo aspetta la fumata bianca o nera, noi mandiamo fumo rosa come segno di speranza che la chiesa possa un giorno accogliere le donne in modo paritario. Il fumo può anche essere usato come un segnale di pericolo, e così usiamo anche questo… la chiesa è in crisi. L’ingiustizia delle donne, la loro esclusione dal ministero ordinato e dagli alti livelli decisionali rappresenta una crisi. Quindi il nostro fumo è anche un appello alla chiesa affinché cambi rapidamente e apra le porte alle donne” ha detto Kate McElwee, direttrice esecutiva della “Women’s Ordination Conference”.

E Miriam Duignan, direttrice esecutiva dell’Istituto Wijngaards per la ricerca cattolica ha aggiunto: “Stiamo dicendo ai cardinali: non potete continuare a ignorare il cinquanta per cento della popolazione cattolica. Non potete entrare in una stanza chiusa e discutere del futuro della chiesa senza la metà della Chiesa. Quindi il messaggio molto importante che stiamo inviando è che devono ascoltare le donne e includere le donne in modo più significativo, e chiunque eleggano deve essere abbastanza coraggioso da affrontare adeguatamente la questione dell’inclusione delle donne, perché finora non è stato fatto, nemmeno da parte di Papa Francesco”.