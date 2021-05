Roma, donna uccisa in strada a coltellate dal marito: arrestato l’uomo

A Roma, nei pressi di via Greppi, una donna è stata uccisa a coltellate dal marito in strada. A perdere la vita una 40enne dello Sri Lanka

Un nuovo caso di femminicidio in Italia, si è verificato nel pomeriggio di sabato 29 maggio 2021, nei pressi del quartiere Portuense a Roma e più precisamente, in via Leonardo Greppi. Una donna di 40 anni è stata uccisa dal marito a coltellate, le gravissime ferite riportate le sono state fatali.

Roma, donna uccisa a coltellate

Un omicidio si è consumato nel primo pomeriggio del 29 maggio a Roma, nel noto quartiere Portuense, in via Leonardo Greppi. Erano circa le 14:30 del pomeriggio quando una coppia di coniugi, entrambi cittadini originari dello Sri Lanka, ha avuto un’accesissima lite in strada, poi sfociata in tragedia.

Roma, donna uccisa a coltellate: il folle gesto del marito

Al culmine della violenta lite tra la coppia, pare che l’uomo, un 49enne, abbia impugnato un coltello e si sia scagliato con furia inaudita contro la moglie, pugnalandola con diversi colpi al petto e in varie altre parti del corpo.

Tantissimi i testimoni che hanno assistito al folle gesto di violenza omicida del 49enne, perpetrato nei confronti della moglie, una donna di appena 40 anni.

I presenti che hanno assistito alla scena, si sono immediatamente premurati di avvisare telefonicamente il 112, decine e decine sono state infatti, le chiamate di segnalazione ricevute dalle Forze dell’Ordine, in seguito al tragico accaduto.

Dalle prime indiscrezioni emerse in merito alla vicenda, sembra che l’uomo abbia accoltellato la moglie almeno una decina di volte.

Roma, donna uccisa a coltellate: l’arrivo dei soccorsi e della Polizia

In seguito al tragico accaduto, tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori del 118 e della Polizia.

La donna, ferita gravemente, ma ancora in vita, è stata trasportata d’urgenza in ambulanza, presso l’Ospedale San Camillo. Purtroppo la gravità delle lesioni riportate in seguito alle violenti coltellate inferte dal marito, non hanno lasciato scampo alla donna, la quale è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Numerose le volanti della Polizia intervenute sulla scena del crimine, l’uomo è stato fermato dai poliziotti, con il coltello ancora in mano, tuttavia, pare non abbia opposto resistenza di fronte alle Forze dell’Ordine, che l’hanno immediatamente trasportato presso il Commissariato San Paolo, dove poi è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Sul luogo dell’omicidio è intervenuta anche la Polizia Scientifica per effettuare i dovuti rilievi; sequestrata anche l’arma del delitto.