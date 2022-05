Roma, donna vince 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini

Colpo di fortuna e gioia assoluta in una casa di Roma con una donna che vince 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini

Gioia per una cittadina di Roma, che ha vinto 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini e con quella somma cliente di un supermarket della Garbatella potrà estinguere il mutuo per la casa. La vincita da 100mila euro alla lotteria degli scontrini voluta dal governo si è infatti registrata nel popolare quartiere della Garbatella a Roma.

E in ordine a quella vincita la stessa Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha spiegato che la donna in questione ha vinto grazie a uno scontrino di un acquisto al supermercato.

Roma, donna vince 100mila euro

Secondo quanto riportano i media in ordine ai commenti della fortunata vincitrice la stessa con i 100mila euro vinti potrà ora acquistare la casa per cui da anni si paga il mutuo. E ci sarebbe anche una dichiarazione ufficiale della romana, ovviamente al settimo cialo: “Un grandissimo ringraziamento allo Stato e all’Agenzia Accise Dogane e Monopoli per aver reso possibile il sogno di un futuro sereno”.

Regione Lazio in pole per le vincite

Anche dalla Pisana arrivano commenti: “Con questa vincita Regione Lazio, che si conferma in pole position in ambito nazionale nell’assegnazione di premi, rispettivamente da 10mila, 25mila e 100mila euro agli acquirenti e da 2mila, 5mila e 20mila agli esercenti, oltre al maxi premio da 150mila euro per chi compra e da 30mila euro per chi vende”. Ma come funzionerà ora per la donna? La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.