A Roma, una dottoressa ha discusso in metro con alcuni manifestanti No Vax e No Green Pass ed è stata aggredita con una testata.

Una dottoressa è intervenuta in una discussione incentrata su tematiche No Vax e No Green Pass mentre stava viaggiando a bordo di un vagone della metropolitana di Roma. Dopo essere scesa dal treno, la donna è stata aggredita da uno degli uomini con i quali aveva dibattuto.

Roma, dottoressa discute in metro con alcuni manifestanti No Green Pass: aggredita con una testata

Nella serata di sabato 23 ottobre, una dottoressa stava viaggiando a bordo di un vagone della metropolitana di Roma quando si è accidentalmente imbattuta in un gruppo composto da sei manifestanti No Vax e No Green Pass. Ascoltando la conversazione del gruppo, la professionista in campo medico ha deciso di intervenire ed esporre il suo punto di vista sui vaccini e sulla certificazione verde.

La discussione è, poi, rapidamente degenerata in un’aspra lite tra le parti coinvolte, fomentata dalle rispettive divergenze.

Roma, dottoressa aggredita con una testata da un manifestante No Green Pass: soccorsi e indagini

Il viaggio in metropolita della dottoressa si è concluso alla fermata di San Paolo: dopo essere scesa dal treno, tuttavia, la donna è stata seguita da uno dei manifestanti con i quali aveva polemizzato. Non appena giunta sulla banchina della stazione di San Paolo, il manifestante ha aggredito la dottoressa, colpendola con una testata.

La professionista è stata rapidamente soccorsa e trasferita presso l’ospedale Cto di Roma in codice verde.

Sul luogo dell’aggressione, si sono recati gli agenti del commissariato Colombo ai quali sono state affidate le indagini relative al caso. I militari, quindi, stanno lavorando al fine di identificare i responsabili dell’aggressione e, per questo motivo, stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Roma, dottoressa aggredita con una testata da un manifestante No Green Pass: il corteo

Nella giornata di sabato 23 ottobre, un nuovo sit-in No Vax e No Green Pass è stato organizzato a Roma. Il corteo si è radunato al Circo Massimo e, tra i suoi organizzatori, figurano svariati personaggi come l’attore Enrico Montesano e l’ex esponente del Movimento 5 Stelle Sara Cunial.

La manifestazione, fissata nell’ultimo sabato che precedere il vertice al quale parteciperanno i capi di Stato e di Governo del G20 che si terrà nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre, non era stata autorizzata dalle autorità competenti.