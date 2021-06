Roma, duplice omicidio a Trevignano Romano: uccisa madre e vicina di casa

Tragedia in provincia di Roma a Trevignano Romano dove un 34enne ha ucciso per cause ancora da chiarire la madre e la vicina di casa.

Un duplice omicidio ha scosso la comunità di Trevignano Romano dove un uomo di 34 anni, per motivazioni che non sarebbero state ancora chiarite, avrebbe ucciso la madre di 65 anni e una vicina di 76 anni la cui identità non sarebbe tuttavia stata resa nota.

La terribile vicenda che ha avuto luogo alle porte della capitale nei pressi del Lago Bracciano, è avvenuta intorno nella tarda mattinata di domenica 6 giugno intorno all’ora di pranzo verso le ore 13.00. Non sarebbero inoltre molte le informazioni circa questo doppio omicidio. Si sa tuttavia che l’autore del terribile gesto è Andrea Bocchini un 34enne disoccupato con alcuni precedenti e che avrebbe avuto in passato problemi con la tossicodipendenza.

Duplice omicidio Trevignano romano, le prime indiscrezioni

Se sarebbero poche almeno per il momento le informazioni sulla vicenda così come il movente del delitto, stando a quanto riportano prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe commesso il delitto con un’arma impropria che potrebbe essere un bastone o ancora una mazza che l’aggressore avrebbe utilizzato proprio nel pieno di una lite con la madre. Da lì anche la seconda donna ovvero la vicina di casa udite le urla provenire dall’abitazione si sarebbe precipitata verso la casa di madre e figlio, quindi la seconda tragedia rimanendo anche lei vittima dell’ira dell’uomo. Nel frattempo la comunità è particolarmente scioccata per quanto avvenuto.

Duplice omicidio Trevignano romano, la successiva fuga

A seguito del duplice delitto il 34enne avrebbe tentato la fuga a bordo di un’auto rubata. Proprio mentre cercava di scappare l’autore dell’omicidio avrebbe investito alcuni ciclisti, anche se non ci sarebbero stati fortunatamente ulteriori conseguenze. Intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bracciano che nel frattempo sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Bracciano per ricevere il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), quindi è stato piantonato al fine di impedirne nuovamente la fuga.

Duplice omicidio Trevignano romano, in corso i rilievi

Intanto al fine di fare luce su quanto successo, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia starebbero eseguendo i rilievi tecnico-scientifici. Sarebbero inoltre in corso ulteriori indagini anche per comprendere cosa possa aver portato l’uomo ad uccidere la madre. Ancora poco nota infatti la dinamica della vicenda così come le motivazioni di un simile delitto.