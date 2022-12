Roma, è di una street artist olandese il mega murale di Corviale

Roma, 23 dic. (askanews) – È stato ultimato poco prima di Natale a Corviale, complesso nella periferia sud-ovest di Roma, un imponente murale di quaranta metri realizzato dalla street artist olandese JDL (Judith de Leeuw) sulla parete nord-est del palazzo. In questo video la street artist JDL in un’intervista di Mauro Monti per Roma Report, insieme a Marqusart, suo aiutante, spiega che le donne del disegno sono ispirate al mito di Icaro che lotta contro l’inquinamento.

L’opera rientra nel progetto Street Art for Rights che ha visto negli anni la realizzazione a Roma e nel Lazio di oltre trenta murales. Il festival di street art è ideato e diretto da Giuseppe Casa, curato da Oriana Rizzuto per MArteGallery e prodotto dall’Associazione Culturale ARTmosfera ed è nato come progetto speciale della Biennale MArteLive nel 2014.