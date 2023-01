Roma: Ferrari (Pd), 'no a possesso facile armi da fuoco'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Uccisa da un ex davanti al ristorante dove avevano cenato. In vista a molte persone, le ha puntato la pistola al cuore e poi ha sparato. Ci chiediamo come mai quest’uomo potesse girare armato con un permesso 'sportivo'. Di fronte all’ennesimo f...