Roma, 15 feb. (askanews) – Incendio in un appartamento a Roma in zona Collatina: le fiamme si sono propagate all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di uno stabile in via degli Armenti. Come si vede nelle immagini girate da vicini, il fumo ha invaso l’abitazione, ma non è chiaro se all’interno vi fossero persone. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto.