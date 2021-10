Roma: Fiano a Michetti, 'spero ti vergognerai per tutta la vita per tue parole antisemite'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Non ho mai scritto nulla sul candidato della destra a Roma. Siamo in democrazia ognuno vota chi vuole. Da quale parte stia il sottoscritto lo sanno anche i muri. Ma come si fa ad accettare frasi di Enrico Michetti come quella che ha oggi citato, virgolettato, Andrea Carugati su Il Manifesto".

Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera riportando il virgolettato di un articolo di Michetti: "Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta? Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta…”.

“Nel testo – prosegue l’esponente Pd – ci sono ancora altre frasi, duramente opinabili, ma questa mi colpisce violentemente, fa parte del peggiore patrimonio dell’antisemitismo che ha insanguinato l’Europa tra gli anni trenta e quaranta del secolo scorso, accompagnando milioni e milioni di persone alle camere a gas e poi ai forni crematori".

"In sostanza Michetti dice: si parla di più della violenza degli ebrei, perché in fondo una ragione c’era, erano i più ricchi e i più potenti.

I miei nonni gasati ad Auschwitz erano molto più poveri di lei #Michetti, mio zio e mia zia idem, i miei prozii uguale. L’unica eredità che è rimasta a mio padre quando è tornato, sono stati lo scrittoio di mio nonno e un paio di scarpe scamosciate di suo fratello”.