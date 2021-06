Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La notizia relativa a un ordigno rudimentale lasciato in un’auto ad alcuni chilometri dallo Stadio Olimpico non è in alcun modo collegata agli Europei di calcio, riguarda invece una vicenda privata su cui le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate con grande professionalità e tempestività”.

Lo ha detto il commissario straordinario Uefa Euro 2020 Daniele Frongia.