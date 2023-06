Roma: Furfaro, 'manifestazione Forza Nuova su Scala oltraggio a città, si vieti

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "A Roma sta succedendo una cosa vergognosa, un oltraggio a tutta la capitale Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza. Forza Nuova ha organizzato, il prossimo 23 giugno, un evento per ricordare Elio Di Scala, detto Kapplerino, rapinatore di estrema de...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "A Roma sta succedendo una cosa vergognosa, un oltraggio a tutta la capitale Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza. Forza Nuova ha organizzato, il prossimo 23 giugno, un evento per ricordare Elio Di Scala, detto Kapplerino, rapinatore di estrema destra morto mentre stava commettendo una rapina in via Isacco Newton nel 1994". Così Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Si sentono legittimati a qualsiasi iniziativa perché non trovano nessun contrasto né da parte del governo né da parte della Regione. E' inaccettabile. Non possiamo stare a guardare: bisogna mettere in campo tutte le iniziative istituzionali e politiche per fermare questa vergogna. Il Questore, il Prefetto e il Ministro degli interni impediscano lo sfregio dei valori costituzionali della nostra Repubblica che ripudia e continuerà a ripudiare sempre ogni forma di rigurgito neofascista". Lo dichiara in una nota