Roma, ghanese colpisce auto Carabinieri dopo aver danneggiato 23 auto in sosta

Un giovane di nazionalità ghanese ha colpito sul parabrezza un'auto dei Carabinieri dopo aver danneggiato 23 auto in sosta.

Si era lanciato contro diverse auto danneggiandole con un palo della segnaletica. È accaduto a Roma in via di Porta San Lorenzo dove un giovane di nazionalità ghanese, nella mattinata di martedì 8 febbraio, è stato arrestato dalle Forze dell’ordine con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Roma, ghanese colpisce auto in via Porta di San Lorenzo

Stando a quanto si apprende, poco prima che i Carabinieri giungessero sul posto, il giovane aveva già distrutto 23 auto che in quel momento erano in sosta. All’arrivo dei militari, si è lanciato anche sul veicolo di questi ultimi colpendo in pieno il parabrezza. I Carabinieri sono scesi quindi dall’auto e lo hanno bloccato e disarmato. Uno dei militari è rimasto ferito.

L’intervento dei sanitari

Sul posto sono infine arrivati gli operatori sanitari del 118. Il loro intervento è stato richiesto dalle Forze dell’ordine al fine di contenere lo stato di agitazione del giovane che è stato poi portato via dai militari. Stando a quanto si legge dal quotidiano “La Repubblica”, l’uomo era senza fissa dimora. Il comitato del quartiere San Lorenzo commentando quanto accaduto hanno dichiarato: “Questo è l’ennesimo atto di violenza nei nostri confronti non ci stancheremo di denunciare quello che succede sul nostro territorio, è il momento che la politica faccia qualcosa”.