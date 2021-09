Roma: Giosi Mancini candidata con Calenda nel municipio I

Roma, 7 set (Adnkronos) – Giuseppina Mancini, detta Giosi, è candidata con la lista Calenda sindaco al Cconsiglio municipale I di Roma alle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre. "Abito nel primo Municipio dove vivo dal 1967 con la mia famiglia e dove sono nate le mie due figlie.

Sono programmista-regista Rai", scrive tra le altre cose la Mancini, figlia del leader socialista Giacomo Mancini, nella presentazione della sua candidatura.

"Da troppi anni assisto a trasformazioni che hanno ridotto il centro di Roma, e il mercato di Campo dè Fiori in particolare, in un luogo senza anima, caotico e desertificato dal punto di vista delle relazioni", prosegue la Mancini che, illustrando il suo legame e il suo impegno per il suo quartiere, spiega anche: "Sappiamo di avere il privilegio di abitare nel centro storico più importante del mondo, ma abbiamo i problemi di tutti i cittadini per l’accesso ai servizi con, in più, una responsabilità di accoglienza verso i visitatori di tutto il mondo.

Per questo, vorrei dedicare il mio tempo a realizzare attività e occasioni per tornare a sentirsi comunità e migliorare la vita di tutti".