Roma: Giovanardi, 'misure urgenti per evitare tragedie causate dalla cannabis'

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "Ritirare immediatamente la patente non soltanto a chi guida sotto l'effetto delle sostanze, ma anche a quelli che risultino positivi per aver fatto uso delle sostanze nei giorni precedenti" e "cancellare la possibilità di devolvere il 5 per mille a quelle associazioni che hanno come obiettivo la legalizzazione della Cannabis, al di fuori pertanto delle finalità degli enti e delle associazioni che fanno volontariato senza scopo di lucro". Lo ha detto Carlo Giovanardi a TgCom24 a proposito dell'incidente a Roma provocato dal gruppo di Youtuber The Bordeline.

Giovanardi, già responsabile delle politiche antidroga nei governi Berlusconi, chiede anche che "non sia più possibile pubblicizzare la cosiddetta cannabis light nei negozi che sono spuntati come funghi in tutta Italia, dove è difficile per le forze dell'ordine controllare se quello che viene messo in vendita è legale oppure abbia un contenuto di Thc proibito dalla legge".

Infine, l'ex ministro ha ricordato quando propose, assieme a Sirchia, e ottenne il divieto di fumare per legge in tutti i locali pubblici: "Ci furono all'inizio vibrate proteste ma tutti oggi concordano che era davvero un incubo vivere nei cinema, nei ristoranti e nei locali di intrattenimento, sui treni eccetera immersi in una coltre di fumo, che portava gravi danni alla salute di tutti".