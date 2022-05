Roma, grave incidente al Tuscolano: morto a 34 anni Davide Nataletti

In un gravissimo incidente stradale consumatosi a Roma, nella serata di giovedì 12 maggio 2022, il giovane personal trainer Davide Nataletti è morto.

Un terribile incidente stradale si è consumato a Roma nella giornata di giovedì 12 maggio 2022, più precisamente all’incrocio tra via Tuscolana e via Gela, due i mezzi rimasti coinvolti e bilancio di un morto.

La vittima è Davide Nataletti, giovane e talentuoso personal trainer di 34 anni, molto conosciuto e stimato nella Capitale, in particolar modo nella zona Re di Roma.

I dettagli sull’incidente che ha spezzato la vita di Davide Nataletti

L’incidente che ha spezzato la vita del 34enne Davide Nataletti, si è consumato intorno alle ore 21:30 di giovedì 12 maggio 2022, nello scontro tra una moto Honda Hornet e una Ford Focus, il giovane ha perso la vita.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno immediatamente disposto il trasferimento di Davide presso l’Ospedale San Giovanni, purtroppo però il giovane è morto poche ore dopo il suo ricovero.

Indagini in corso per far luce sull’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Municipale, che si sono occupati di eseguire i rilievi di rito al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni trapelate sulla vicenda, pare che Nataletti sia stato sbalzato dalla sua moto a seguito di un terribile scontro frontale con la Ford Focus guidata da un ragazzo di 36 anni, il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test di alcol e droga e potrebbe essere indagato per omicidio stradale.