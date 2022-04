Roma, grave incidente in via Pontina: morto il 29enne Alessandro Quatrini

Un drammatico incidente stradale è avvenuto in via Pontina a Roma: il giovane Alessandro Quatrini ha perso la vita a soli 29 anni.

Nella serata di sabato 16 aprile 2022 si è consumato un tragico incidente stradale a Roma, più precisamente in via Pontina, è qui che il centauro 29enne Alessandro Quatrini ha perso la vita. Tutti i dettagli su questa drammatica vicenda.

Roma, incidente stradale in via Pontina: morto a 29 anni Alessandro Quatrini

Sangue sulle strade di Roma nella serata sabato 16 aprile 2022, un gravissimo incidente stradale si è consumato al chilometro 198 di via Pontina, all’altezza di Terracina.

La vittima di quest’ennesimo sinistro stradale è il giovane Alessandro Quatrini, 29 anni e originario di Frosinone. Il ragazzo era alla guida della sua moto, quando per cause ancora da stabilire, si è scontrato contro una Fiat Idea ed è stato sbalzato dal suo mezzo, un impatto violentissimo che gli è stato fatale.

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Nello scontro tra i due mezzi, le due persone che si trovavano all’interno della Fiat Idea fortunatamente hanno riportato solo delle lievi ferite e sono state trasportate in ospedale, per poi essere dimesse dopo poco tempo.

L’incidente in via Pontina e la morte di Alessandro: indagini in corso