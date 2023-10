Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto a Roma. Sono rimaste ferite altre cinque persone, tra cui tre minori. La donna viaggiava su un’auto insieme alla sua famiglia.

Roma, grave incidente stradale: morta una donna, gravi tre ragazzini

Una donna di 39 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Roma, sulla via Braccianense, all’incrocio con via Villarbasse. Nello scontro sono rimaste ferite altre cinque persone, tra cui tre minori. Secondo quanto ricostruito, la 39enne viaggiava su un auto insieme al marito e i figli, quando si è scontrata contro un’altra automobile.

Incidente a Roma: la vittima e i feriti

Il marito della vittima è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bracciano, mentre i due figli, di 11 e 7 anni, sono stati portati in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma in codice rosso. Nell’altro veicolo viaggiavano un uomo di 55 anni e la figlia di 15 anni. Entrambi sono stati portati all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni. Sono stati disposti test alcolemici e tossicologici per entrambi i conducenti.