Roma, Gualtieri: abbiamo contribuito a far ripartire città logora

Roma, 8 nov. (askanews) – “Sulla copertina del quaderno che è stato distribuito con il QR code per scaricare il resoconto delle principali azioni intraprese, campeggia il verbo ripartire. Lo abbiamo scelto perché Roma, in modo persino sorprendente, è una città che si è rimessa in moto, sul piano economico, sociale e culturale. Una ripartenza notevole se si tiene presente che il Covid si è abbattuto su una città provata e logorata. E noi abbiamo dato il nostro contributo a farla ripartire”.

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il suo primo Rapporto alla città, un rendiconto amministrativo, sociale ed economico di un anno di governo, nell’Auditorium Parco della Musica.