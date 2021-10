Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Non potrei non portare la chitarra, l'avevo a Bruxelles anche nel mio ufficio al Mef. E poi tutti i dossier sul Recovery. Mi vorrei portare qualche buon libro ma non credo che avrò il tempo". Lo dice Roberto Gualtieri al confronto Sky con Enrico Michetti quando gli viene chiesto quali sono tre oggetti che porterebbe nel suo ufficio se sarà sindaco di Roma.