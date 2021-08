Roma: Gualtieri pronto a 'fase 2', manifestazione a Bocca verità poi mercati e ville**

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Alla vigilia di Ferragosto, Roberto Gualtieri è già al lavoro sulla 'fase 2' della sua campagna elettorale per il Campidoglio. Il primo 'giro' si è chiuso di fatto con la pausa estiva ed è servito per aumentare la notorietà del candidato sindaco di centrosinistra, considerato anche l'handicap di una partenza ritardata dalle vicende legate alla scelta del nome della coalizione.

Una strategia che, numeri alla mano dei vari sondaggi, oggi ha portato Gualtieri tra il 27 e il 30%, la soglia considerata di sicurezza per il ballottaggio.

La seconda parte della campagna, apprende l'Adnkronos, avrà il suo momento clou con la manifestazione alla Bocca della verità in programma il 2 settembre, che vedrà sul palco tutta la coalizione che sostiene Gualtieri. Un evento programmato, secondo i piani degli organizzatori, per la partecipazione di 2mila persone circa.

Con il candidato sindaco del centrosinistra ci saranno gli esponenti delle 7 liste in suo supporto: quella del Pd, la lista civica dei moderati coordinata da Alessandro Onorato (con Lucarelli, Battistoni e Anticoli tra gli altri), Demos guidata da Paolo Ciani, Roma Futura di Giovanni Caudo, Verdi, Psi e Sinistra.

Subito dopo la manifestazione della Bocca della verità, nel fine settimana dal 3 al 5 settembre, saranno allestiti 150 banchetti nei mercati, nelle ville e nei parchi, con lo stesso Gualtieri impegnato in un 'tour' cittadino al mattino nei mercati e al pomeriggio nei parchi per incontrare i romani.

Infine, per tornare alla questione delle liste e in particolare alla lista del Pd, il 27 agosto il partito romano completerà l'elenco dei nomi in campo per il Campidoglio, soprattutto con la scelta del capolista dem: un nome autorevole, di peso, scelto d'intesa con il Nazareno.