Roma, guida turistica precipita dal belvedere del Gianicolo: 61enne in prognosi riservata

Questa mattina a Roma una guida turistica è precipitata dal belvedere del Gianicolo facendo un volo di oltre 6 metri: trasportata in codice rosso in ospedale, è ora ricoverata in prognosi riservata

Incidente in pieno centro a Roma. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 aprile 2023, una guida turistica è precipitata dal belvedere del Gianicolo, facendo un volo di oltre 6 metri.

I dettagli della caduta

La guida è una donna di 61 anni di nome Daniela Donghia. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 12:30 la stessa era intenta in una spiegazione di fronte a una classe di circa una decina di studenti, quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando per oltre sei metri dal muretto del belvedere del colle capitolino. Ricevuta la chiamata d’emergenza, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la signora Donghia in codice rosso all’ospedale San Camillo, dov’è stata ricoverata. La prognosi rimane al momento riservata, ma la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita e dovrebbe aver riportato solo qualche contusione.

Ha ceduto il palo dove si era appoggiata?

Rimane ora da chiarire se a causare la caduta della guida sia stato una perdita di equilibrio della stessa o un cedimento del sostegno a cui la donna si era appoggiata (dovrebbe trattarsi di un palo della luce o di un traliccio di legno). Sulla dinamica dell’incidente indagano ora gli agenti del commissariato Monteverde.