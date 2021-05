Roma: il centrodestra propone Rita Dalla Chiesa tra i candidati a sindaco

Tra i nomi proposti dai leader del centrodestra per le prossime elezioni amministrative compare anche quello di Rita Dalla Chiesa

“Sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente”: così si legge in una nota dei leader del centrodestra dopo il vertice sui candidati a sindaco per Roma e Milano. Se all’inizio dalla riunione era apparsa di straforo la notizia di un “accordo” sui nomi di Enrico Michetti per la Capitale e Annarosa Racca per il capoluogo lombardo, il centrodestra ha poi optato per un nuovo aggiornamento la prossima settimana.

Rita Dalla Chiesa: la proposta per Milano

Al tavolo finale sarà dunque presentata la rosa definitiva dei nomi nonché i sondaggi che chiariscano l’appeal elettorale dei prescelti. Ecco dunque che le proposte spaziano da Vittorio Sgarbi a Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio per Milano. Ovviamente si tratta per ora solo di mere ipotesi. Nel frattempo, ad ogni modo, il centrodestra sottolinea che l’incontro si è svolto in un clima di “grande collaborazione”.

🔵#Radioanchio #Amministrative “Andremo uniti. Avremo un candidato per ogni città. A Torino si sta andando verso Damilano, a Napoli Maresca. A Roma e a Milano si stanno valutando 2 o 3 candidati civili. Bisogna individuare il migliore per vincere e per governare” @Antonio_Tajani pic.twitter.com/1QW1PD137S — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 25, 2021

Evitato invece il tema più spinoso, ossia quello della presidenza del Copasir, che andrebbe a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni sarebbe infatti l’unico di opposizione all’attuale governo di Mario Draghi, sostenuto anche da Forza Italia e Lega.

Proprio la leader romana ha dichiarato di voler chiudere la questione delle amministrative la prossima settimana, mentre Matteo Salvini ha riferito di attendere le risposte di alcuni candidati.