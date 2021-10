Roma, il pallanuotista Sven Augusti gira nudo per strada e provoca un incidente: denunciato

Sven Augusti denunciato a Roma: il 22enne croato pallanuotista ha causato un incidente mentre girava nudo per le via della città.

Il pallanuotista croato era in giro per Roma nudo e ha provocato un incidente. Una volta sopraggiunte le Forze dell’Ordine ha ingaggiato una rissa con esse.

Chi è Sven Augusti, protagonista della notte di Roma

Il giovane 22enne croato Sven Augusti è stato indubbiamente il protagonista di una nottata piuttosto insolita in quel di Roma.

Il ragazzo, infatti, è stato fermato dalla polizia poiché girava completamente nudo per la città, avendo causato un incidente ad una macchina che tentava di evitarlo. Sven è un giocatore dalla SS Lazio Nuoto nell’agosto di quest’anno, ed è stato il primo straniero scelto dalla società biancoceleste di pallanuoto per la stagione 2021/2022.

Sven Augusti nudo per la città di Roma

Il 22enne è stato fermato intorno alle 22 di lunedì 25 ottobre, completamente nudo su via del Foro Italico.

Poco prima – camminando senza vestiti al centro della strada – il croato aveva provocato un incidente: un’auto, infatti, per evitarlo si era ribaltata e i due passeggeri del veicolo sono stati portati in codice rosso in ospedale.

Sul posto per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia locale, ma all’arrivo dei carabinieri il pallanuotista professionista – poi scoperto in stato di alterazione psicofisica – ha reagito spintonando e facendo cadere a terra uno degli agenti.

Sven Augusti nudo per Roma: le conseguenze

La giovane promessa della pallanuoto e “colpo” di mercato della Lazio Nuoto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Come anticipato, aveva assunto sostanze che hanno alterato il suo stato psicofisico e lo hanno portato addirittura ad aggredire un agente delle Forze dell’Ordine. Tuttavia, una volta ripresa lucidità si è scusato per l’accaduto.