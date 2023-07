Roma, il turista individuato come responsabile dello sfregio al Colosseo risc...

Rischia il processo il turista che ha inciso il suo nome e quello della sua ragazza sul muro del Colosseo, riprendendo e diffondendo il suo gesto su Reddit.

Il turista di 27 anni rischia fino a cinque anni di carcere

Il 27enne è stato identificato dai Carabinieri di piazza Venezia dopo gli accertamenti effettuati in seguito alla denuncia dell’ente Parco archeologico del Colosseo. Nicola Maiorano, Pm della procura di Roma, sta procedendo per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 518 duodecies del Codice penale, che riguarda il deturpamento di beni culturali o paesaggistici. La condanna prevista per la fattispecie a tutela del patrimonio culturale va dai due ai cinque anni di reclusione. Inoltre, il turista rischia una multa da 2.500 a 15mila euro.

Quali sono gli altri casi di sfregio al Colosseo?

Sono state diverse le persone che hanno deturpato il Colosseo nel corso degli anni. Solo nel luglio del 2023, nel famoso monumento, due 17enni, una ragazza svizzera e un ragazzo tedesco, sono stati sorpresi, rispettivamente, a incidere la propria iniziale su un basamento e a grattare una parete al pianterreno, facendo staccare un frammento del laterizio. Nel decennio precedente, almeno altri dodici casi simili erano stati registrati nell’anfiteatro Flavio.