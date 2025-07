Roma in fiamme: il dramma dell'incendio di via della Magliana

Un incendio spaventoso sta attualmente devastando la zona di via della Magliana a Roma, creando panico tra i residenti e bloccando il traffico in diverse aree. La situazione è critica e sta attirando l'attenzione di tutti.

La situazione attuale

Il vasto incendio di sterpaglie è divampato nelle prime ore del pomeriggio, alimentato da un forte vento che ha contribuito alla sua rapida propagazione verso via dell’Imbrecciato.

Una colonna di fumo denso si è alzata nel cielo, visibile da diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono stati immediatamente mobilitati per fronteggiare l'emergenza e sono attualmente impegnati in operazioni di spegnimento ancora in corso.

Il minisindaco Gianluca Lanzi ha comunicato tramite Facebook che l'incendio, di dimensioni enormi, sta colpendo il Municipio XI, precisamente nella zona di Roma Arvalia Portuense. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità, e si raccomanda ai cittadini di evitare gli spostamenti non necessari.

Le strade chiuse e i disagi

In seguito all’incendio, diverse strade sono state chiuse, creando disagi notevoli per il traffico. Ecco le strade attualmente non percorribili:

Via Isacco Newton in direzione Fiumicino

Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino

Via della Magliana all’altezza del viadotto in direzione Fiumicino e Trullo

Via del Trullo in direzione via della Magliana

Le autorità invitano tutti a rispettare i divieti e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti. Gli automobilisti sono obbligati a fare inversione in direzione centro e a seguire le deviazioni per evitare ulteriori problemi.

La reazione della comunità

Il presidente del municipio ha esortato la comunità a limitare i propri spostamenti e a condividere le informazioni sui social per tenere tutti aggiornati. "Fate girare questo post. Grazie", ha scritto, sottolineando l'importanza della comunicazione in situazioni di emergenza.

Molti cittadini stanno già condividendo aggiornamenti e avvisi sui social media, creando una rete di solidarietà e informazione. È fondamentale rimanere uniti e informati durante un evento così drammatico.

Il dramma dell'incendio a Roma continua a svilupparsi e ogni minuto è cruciale. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non dimenticate di seguire le istruzioni delle autorità locali!