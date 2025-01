Roma, in mostra giovani artisti dell'Azerbaigian: unire le persone

Roma, 27 gen. (askanews) – Una mostra con 60 opere di 22 giovani artisti provenienti dall’Azerbaigian, pensata per consolidare i rapporti e creare un ponte con l’Italia attraverso la cultura. Medina Art Gallery di Roma ospita la mostra collettiva “Art of Cultural Diplomacy – Art for Peace”.

“Questa esposizione – ha detto ad askanews Rashad Aslanov, Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia – si chiama ‘Diplomazia della cultura’ e i giovani artisti dell’Azerbaigian stanno mostrando la loro visione sul futuro, sulla cultura, su come vedono la loro vita. Speriamo che i nostri cari amici italiani possano, attraverso questa mostra, capire meglio la cultura azerbaigiana e quello che pensano i nostri giovani artisti”.

Il progetto, che nasce con l’obiettivo di diffondere la pace, lo scambio culturale e l’arte, è stato promosso dal Centro di riabilitazione sociale e psicologico dei giovani, un’organizzazione non governativa dell’Azerbaigian fondata nel 1999 che ha già realizzato oltre 100 progetti a livello locale e internazionale, collaborando con la European Youth Foundation e altre istituzioni globali.

“Questo evento – ci ha spiegato Islam Bakhsaliyev, direttore del Centro di riabilitazione sociale e psicologico dei giovani – è per le persone, per avvicinarci gli uni agli altri, per presentare la nostra cultura, per mostrare i magnifici dipinti degli artisti azerbaigiani. Il messaggio principale è quello di unire le persone”.

Dal 2010 il Centro ha organizzato 26 mostre in tutto il mondo, esponendo 2.046 opere d’arte di 439 giovani artisti. A Roma si tratta di un ritorno, perché proprio qui l’organizzazione ha tenuto la sua prima esposizione internazionale nel 2012.