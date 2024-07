Roma, incendio a Capannelle, problemi per alta velocità e a Ciampino

Roma, 24 lug. (askanews) - Vasto incendio di vegetazione a Roma in zona Parco degli Acquedotti, tra via Martone e via di Capannelle, vicino alla linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli, chiusa in via precauzionale. Nelle immagini dei vigili del fuoco, si vede il sorvolo della zona. Sette le...