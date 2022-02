Roma, incendio in appartamento a Tor Cervara: in corso le operazioni di spegnimento

Mattinata di paura a Roma con un brutto incendio che ha attecchito in un appartamento nella zona di Tor Cervara, all'altezza di via Vittorio Avondo

Un incendio si è sviluppato a Roma, all’interno di un appartamento a Tor Cervara e in questi minuti sono in corso le operazioni di spegnimento di quel rogo. Secondo quanto riportano i media locali le fiamme hanno attecchito all’improvviso in mattinata nel quadrante est della capitale, per la precisione in via degli Armenti.

Mattinata di paura a Roma con un incendio in un appartamento di via degli Armenti

Una densa ed alta colonna di fumo si è levata al cielo ed ha iniziato a svettare in mezzo alle palazzine colorate della zona. Sul posto sono arrivate a razzo le autoscale e le unità dei Vigili del Fuoco territoriali, che hanno avviato le procedure per domare le fiamme.

Vigili del Fuoco impegnati per ore a domare le fiamme e contenere i danni

Le operazioni di spegnimento definitivo di quel pericoloso rogo sarebbero ancora in corso o in fase di finitura. Il rogo è divampato, precisamente all’interno di un’abitazione in via degli Armenti, all’altezza di via Vittorio Avondo. Non ci sono notizie sulle case, sull’entità e soprattutto sulla eventuale presenza di persone nei locali al momento dell’incendio.

Il post Facebook di Umberto Placci: traffico veicolare deviato su via delle Api

Ad informare di più sull’accaduto ci ha pensato una persona che da sempre è solerte negli info spot per la cittadinanza.

Si tratta dell’ex consigliere e Presidente della commissione politiche sociali del V municipio di Roma fino al 2021 Umberto Placci. Sulla sua pagina Facebook l’ex amministratore ha spiegato che il traffico è deviato da via degli Armenti da piazza de Cupis su via delle Api.