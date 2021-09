Roma, incendio in appartamento della zona Magliana: una persona è grave

Nella tarda serata del 24 settembre 2021 un incendio è divampato in un appartamento in zona Magliana, a Roma. C'è un ferito grave in ospedale

Attimi di panico e paura nella tarda serata di venerdì 24 settembre 2021 a Roma e più precisamente nel noto quartiere della Magliana, qui è divampato un imponente incendio in un appartamento della zona, le fiamme hanno reso necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, un inquilino è rimasto gravemente ferito.

Roma, incendio in un appartamento della Magliana

Erano circa le ore 23.30 di venerdì 24 settembre 2021 quando a Roma, in zona Magliana, è stato richiesto il soccorso e il conseguente intervento dei Vigili Del Fuoco, per domare le fiamme di un incendio divampato in un appartamento sito al secondo piano di una palazzina di via Giovan Battista Aleotti 19. Tre le squadre dei Vigili Del Fuoco prontamente intervenute sul posto, ausiliate nel loro preziosissimo lavoro di soccorso da due autobotti, un’autoscala e un carro teli.

Roma, incendio in un appartamento della Magliana: un ferito grave

Stando a quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni trapelate in merito al violento incendio che ha visto come protagonista un appartamento della zona Magliana, nella tarda serata del 24 settembre 2021, un inquilino della casa in questione, è rimasto ferito in modo grave e per questo è stato subito trasportato in ospedale.

Roma, incendio in un appartamento della Magliana: ignote le cause che l’hanno scatenato

È ancora tutta da chiarire la dinamica che ha condotto al divampare dell’incendio nell’appartamento di via Giovan Battista Aleotti 19, a Roma, nulla si sa ancora infatti sulle possibili cause scatenanti che hanno portato all’insorgere delle fiamme.

Nell’ambito dell’operazione di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza della palazzina, condotta dai Vigili del Fuoco, il resto dei condomini è stato fatto evacuare dalle altre abitazioni; tuttavia, fortunatamente sembra che non ci siano altri soggetti feriti o intossicati, oltre l’inquilino precedentemente menzionato.

I Vigili del Fuoco a seguito di un attento sopralluogo dell’abitazione entro cui è divampato l’incendio, hanno dichiarato lo stato d’inagibilità per lo stesso e anche per alcune stanze degli appartamenti sovrastanti.