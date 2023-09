Roma, incendio in capannone in vicolo del Monte delle Capre al Trullo

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Un incendio è divampato stamattina in un capannone di diverse centinaia di metri quadrati in vicolo del Monte delle Capre nella zona del Trullo a Roma. Nel capannone sono presenti alcune attività commerciali. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che, con molte difficoltà, stanno cercando di contenere l’incendio ormai generalizzato per impedire che possa propagarsi alle abitazioni e ai locali adiacenti. Tutte le vie a ridosso della struttura sono state chiuse per permettere l’arrivo sul posto di tutti gli automezzi di soccorso.