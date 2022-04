Roma, incendio in un appartamento in viale Libia: un uomo è ferito

Le cause che hanno scatenato l'incendio a Roma, in Viale Libia, sono ancora ignote.

L’incendio è avvenuto tra viale Libia e via di Roccantina, prima delle 13:00, nella città di Roma. Al momento un solo uomo è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Non sono mancati disagi alla viabilità.

Roma, incendio in viale Libia: ignote le cause

La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata nella tarda mattinata di oggi, 5 aprile 2022. L’appartamento in cui sono divampate le fiamme si trova al penultimo piano di una palazzina in viale Libia, al civico 222. L’uomo soccorso dal 118 ha 65 anni ed è stato trasportato al in codice giallo al Sant’Eugenio di Roma. Oltre ai pompieri, sul posto sono giunte anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Sono ancora ignote le cause che hanno scatenato l’incendio.

Grossi disagi alla viabilità, chiuso un tratto di strata e linee degli autobus deviate

L’incendio nella Capitale ha creato forti disagi alla circolazione. I Vigili Urbani hanno dovuto chiudere la strada per garantire l’intervento dei mezzi necessari al soccorso e allo spegnimento delle fiamme. Deviate alcune linee degli autobus tra Piazza Gondar e Piazza Gimma. Fortunatamente le fiamme sono state spente in breve tempo e la strada è stata aperta nuovamente al traffico.