Roma, incendio in un deposito di scuolabus su via Ostiense: distrutti 22 mezzi

(Adnkronos) – Incendio nella notte a Roma, in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. Distrutti dalle fiamme 22 mezzi, "preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale" fanno sapere sul profilo Twitter. Si indaga sulle cause.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Roma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Roma</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/incendio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendio</a> nella notte in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. Distrutti dalle fiamme 22 mezzi, preservati dai <a href="https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#vigilidelfuoco</a> gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause <a href="https://twitter.com/hashtag/19marzo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#19marzo</a> <a href="https://t.co/2QzktQ3Cex">pic.twitter.com/2QzktQ3Cex</a></p>— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) <a href="https://twitter.com/vigilidelfuoco/status/1637369184261664768?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>