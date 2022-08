Roma: incendio in un sottoscala palazzina di 3 piani, nessun ferito

Roma, 31 ago. – (Adnkronos) – All'una circa di questa notte, le squadre dei vigili del fuoco, 7/A e 11/A, con l'ausilio di un'autobotte, un'autoscala, Carro Teli, Usar e TA/6, sono intervenute in Via Giovanni Porzio, 55 per l'incendio di un sottoscala.

Il rogo si è sviluppato all'interno delle cantine e successivamente le fiamme hanno raggiunto la parte esterna di una palazzina di tre piani, tutte le persone sono state evacuate e nessuna è rimasta ferita.

All'interno del scantinato vi erano alcune bombole di Gpl. Sul posto funzionario dei vigili del fuoco, 118, Polizia di Roma Capitale e Italgas.