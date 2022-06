Roma, incendio Malagrotta: chiusi asili e nidi nel raggio di 6 km

Roma, 16 giu. (askanews) – È ora sotto controllo, fanno sapere i vigili del fuoco, il vasto incendio che ha interessato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dell’ex discarica di Malagrotta a Roma nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno.

Per tutta la notte è andato avanti l’intervento di 60 vigili del fuoco impegnati per oltre quindici ore nelle operazioni di spegnimento con 20 automezzi. Sul posto sono arrivati rinforzi dai comandi di Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche.

Il comune di Roma con un’ordinanza del sindaco ha disposto la sospensione delle attività scolastiche, ricreative e sportive nel raggio di 6 Km dal luogo dell’evento per le prossime 48 ore, compresi i centri estivi; in attesa della valutazione della dispersione di agenti inquinanti nell’aria. Inoltre, l’ordinanza raccomanda di limitare le attività all’aperto e mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

Immagini Vigili del fuoco