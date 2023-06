Roma: inchiesta incendio Colli Aniene, iscrizioni dopo informative**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Saranno ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti gli inquilini, l’amministratore del condominio e il titolare della ditta che svolgeva i lavori di ristrutturazione nel palazzo di via Edoardo D’Onofrio, nella zona di Colli Aniene a Roma, dove ...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Saranno ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti gli inquilini, l’amministratore del condominio e il titolare della ditta che svolgeva i lavori di ristrutturazione nel palazzo di via Edoardo D’Onofrio, nella zona di Colli Aniene a Roma, dove lo scorso 2 giugno è divampato un incendio in cui è morto un uomo di 80 anni, Antonio D’Amato, e altre persone sono rimaste intossicate e ferite tra cui un bambino. Nel fascicolo, al momento contro ignoti, aperto in Procura e affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo, si procede per disastro, lesioni e omicidio colposi.

I pm capitolini attendono nelle prossime ore le informative dei vigili del fuoco, della polizia e dell’ispettorato dell’Asl per valutare eventuali iscrizioni nel registro degli indagati prima di affidare l’incarico per l’autopsia.