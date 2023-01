Un terribile incidente mortale si è verificato durante la notte a Fonte Nuova, sulla Nomentana, alle porte di Roma.

Cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono morti dopo che la Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata. Un sesto ragazzo è in gravissime condizioni.

Roma, incidente a Fonte Nuova: morti 5 ragazzi, gravissimo un sesto

Durante la notte, alle porte di Roma, si è verificato un terribile incidente mortale. Cinque ragazzi sono morti dopo che la Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata per via della forte velocità.

L’incidente è avvenuto in via Nomentana, all’altezza del civico 611, a Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi e due ragazze nati tra il 2001 e il 2006, come riferito dai Vigili del Fuoco. Tre ragazzi e due ragazze hanno perso la vita, mentre un sesto ragazzo è stato portato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso, in gravissime condizioni. Il più grande doveva compiere 22 anni mentre la più giovane non era ancora maggiorenne.

Il gruppo di ragazzi era formato da Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi. Quest’ultima, aveva appena compiuto gli anni e probabilmente stavano festeggiando l’evento insieme. Sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Giulia Sclavo è morta all’alba al policlinico Umberto I di Roma, mentre Leonardo Chiapparelli sta lottando per sopravvivere.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500 su cui viaggiavano i ragazzi si sarebbe andata a schiantare prima contro un palo della luce, per poi ribaltarsi diverse volte sull’asfalto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa per diverse ore, per permettere ai soccorritori di effettuare le operazioni di rito. Sono intervenuto anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo.

La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.