Tragedia a Roma: un pensionato è morto in un incidente stradale a Montesacro dopo essere stato investito da una moto rubata mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Roma, incidente a Montesacro: 70enne morto investito da una moto rubata

Luigi Locantore, 70 anni, è stato travolto e ucciso da uno scooter rubato a bordo del quale si trovavano due giovani. Uno dei due indossava un casco azzurro che lasciava intravedere il volto.

La vittima, originaria di Matera, in Basilicata, aveva raggiunto Roma nel primo weekend di dicembre per fare visita alla figlia che risiede a Montesacro. A quanto si apprende, il pensionato è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Carnaro per tornare a casa.

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari a bordo di un’ambulanza dell’Ares 118 e i vigili urbani. I paramedici hanno soccorso il 70enne e lo hanno portato all’ospedale Sandro Pertini dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, Locantore è stato trasferito al policlinico Gemelli data la gravità delle sue condizioni di salute. Nella giornata di domenica, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto.

Indagini in corso

Sul sinistro stradale, stanno indagando i vigili urbani. Le autorità hanno provveduto a raccogliere tutti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente. In questo modo, si spera di riuscire a identificare i due giovani in sella al motorino che, dopo aver investito l’anziano, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso.

In particolare, l’obiettivo delle forze dell’ordine consiste nel risalire all’identità del ragazzo che guidava il mezzo a due ruote, un Piaggio Liberty rubato alcuni giorni prima della tragedia nella Capitale.