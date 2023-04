L'ex capitano della Nazionale italiana di futsal, Salvatore Zaffiro, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in scooter

Dramma nel mondo dello sport italiano che in queste ore si stringe attorno alla figura di Salvatore Zaffiro. L’amatissimo ex capitano della nazionale di futsal che fece sognare gli appassionati agli Europei del 2003, ha fatto un incidente in scooter ed è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 Aprile, in via Collatina, all’incrocio con viale Palmiro Togliatti a Roma. Lo scooter su cui viaggiava Salvatore si è scontrato frontalmente con un automobile guidata da una donna di 49 anni. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente, ma Salvatore ha accusato un colpo fortissimo ed è stato sbalzato lontano dal mezzo a due ruote.

L’arrivo dei soccorsi e il coma

Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato Salvatore presso l’ospedale Umberto I. L’ex capitano della nazionale è nel reparto rianimazione in coma farmacologico e sta lottando tra la vita e la morte. La notizia ha sconvolto tutto il mondo del futsal che si è stretto attorno alla leggenda della disciplina. Messaggi di vicinanza e di speranza si leggono ovunque: “Forza Salvatore.”