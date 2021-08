Roma, incidente stradale a Centocelle: scontro tra due auto, una vittima

Un terribile incidente si è consumato a Roma e più precisamente a Centocelle, nella giornata di lunedì 9 agosto 2021, una donna di 34 anni ha perso la vita

A Roma e più precisamente nella zona di Centocelle, si è consumato nel pomeriggio di lunedì 9 agosto 2021, un incidente stradale dal risvolto drammatico, una donna albanese di 34 anni ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, rimasta fatalmente coinvolta nel sinistro.

Roma, incidente a Centocelle

Erano circa le ore 16:00 di lunedì 9 agosto 2021, quando a Centocelle (Roma), in viale della primavera, si è consumato un tragico incidente stradale, che ha spezzato la vita di una 34enne. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di due autovetture, in particolare un Audi e una Smart.

La donna di 34 anni, rimasta vittima, viaggiava nel ruolo di conducente a bordo della sua Smart, una citycar che ha terminato la sua corsa schiantandosi violentemente contro due veicoli in sosta, in seguito allo scontro con l’Audi.

Roma, incidente a Centocelle: l’intervento dei soccorritori

In seguito al tragico incidente stradale che si è consumato nella giornata di lunedì 9 agosto 2021 tra le strade di Roma, tempestivo è stato l’intervento sul posto dei soccorritori e in particolare degli operatori del 118.

Per la conducente della Smart rimasta coinvolta nel sinistro, una donna di 34 anni, di origine albanese, l’intervento dei soccorritori è stato vano, purtroppo è deceduta poco dopo l’incidente e i tentativi di rianimazione operati su di lei si sono rivelati completamente inutili.

Il conducente dell’Audi, ossia del secondo mezzo coinvolto nel sinistro, è un ragazzo di 21 anni, che fortunatamente ha riportato solo alcune lievi ferite, a scopo precauzionale il giovane è stato trasferito presso l’Ospedale San Giovanni per ricevere le cure mediche necessarie. Per il 21enne è stata richiesta l’esecuzione degli esami tossicologici, come da prassi.

Roma, incidente a Centocelle: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino, che hanno effettuato i dovuti rilievi per indagare sull’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità a carico dei due conducenti rimasti coinvolti.

Si è inoltre reso necessario l’intervento di altri agenti della Polizia Locale, al fine di gestire efficacemente la viabilità; per effettuare i dovuti rilievi e gli accertamenti del caso, la strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico e per questo motivo è stata attivata una temporanea deviazione del traffico veicolare.