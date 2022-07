Roma, incidente stradale a Trastevere: coinvolto il giornalista Marco Travaglio

Sono state ore difficili per il giornalista Marco Travaglio. La sua auto ha travolto dei tavolini di un ristorante dopo essere finita fuori strada.

Preoccupazione e spavento per il giornalista e direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio. Il giornalista classe 1964, è stato coinvolto nelle scorse ore in un incidente stradale avvenuto a Trastevere, nella capitale. Stando a quanto riporta il giornale “Leggo”, l’auto di Travaglio sarebbe uscita fuori strada, finendo contro dei tavolini di un noto ristorante della zona.

Non avrebbe comunque riportato gravi conseguenze.

Incidente stradale a Trastevere, coinvolto il giornalista Marco Travaglio

La dinamica dell’incidente sarebbe, ad ogni modo, al vaglio della polizia municipale. Da prime informazioni sulla vicenda, il veicolo di Travaglio stava arrivando da via dei Genovesi quando si sarebbe scontrato con un secondo veicolo, una bmw che proveniva invece da via della Luce. Il giornalista, fortunatamente, si sarebbe allontanato in autonomia dalla sua auto, quindi avrebbe ricevuto le prime cure.

L’intervento della Polizia Municipale

Nel frattempo sono intervenute sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi si sono messi all’opera al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ci sarebbero stati anche dei testimoni che, proprio in quei minuti, avrebbero assistito allo scontro tra i due veicoli. Non vi sarebbero infine altre persone coinvolte oltre agli interessati.