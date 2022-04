Roma, incidente stradale in Corso Francia: morto un giovane motociclista

Un ragazzo di circa 20 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo Corso Francia a Roma: è caduto sull'asfalto mentre viaggiava in moto.

Tragedia a Roma nord, precisamente in Corso Francia, dove nel pomeriggio di giovedì 7 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane motociclista. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari.

Incidente stradale in Corso Francia

Secondo quanto ricostruito, il conducente della moto (una Ktm Duke) stava procedendo lungo il viale quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente sull’asfalto senza coinvolgere altri veicoli. Immediata la chiamata agli operatori del 118 che, giunti sul posto, hanno provato più volte a rianimarlo senza successo.

Il motociclista, un ragazzo di circa 20 anni di cui non è ancora stata resa nota l’identità, ha infatti riportato ferite e traumi troppo gravi che l’hanno fatto decedere sul colpo.

Indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare i familiari della vittima (trovata senza documenti) attraverso la proprietà del mezzo. Pesanti le ripercussioni alla viabilità della zona, con traffico rallentato e auto incolonnate all’altezza di via Antonio Gabaglio sia in direzione centro città che in uscita dalla Capitale.