Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Roma: un automobilista di 81 anni ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro uno spartitraffico e morendo sul colpo.

Roma, incidente stradale in via Tiburtina: perde il controllo dell’auto e muore

Nel pomeriggio di sabato 18 settembre, intorno alle ore 18:00, è stato segnalato un incidente mortale che ha coinvolto una Fiat Punto guidata da un uomo di 81 anni.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, impattando bruscamente contro uno spartitraffico. La vicenda si è verificata in prossimità del civico 1468, situato in via Tiburtina, a Roma. In seguito allo schianto, il conducente ha perso la vita sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate.

Al momento, l’identità della vittima non è stata rivelata dalle forze dell’ordine che sono intervenute per occuparsi del caso.

Roma, incidente stradale in via Tiburtina: soccorsi e forze dell’ordine

L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine e al personale del 118, che hanno rapidamente raggiunto il luogo della tragedia.

Sulla scena, infatti, erano presenti i paramedici del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino.

Non appena giunti sul luogo, i sanitari hanno cercato di soccorrere l’uomo ma ogni tentativo di rianimare l’81enne si è rivelato vano. Non è stato possibile far altro, quindi, se non dichiarare il decesso della vittima.

Intanto, agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando sulle dinamiche e sulle cause che hanno determinato l’incidente, risultato fatale per l’anziano automobilista.

Roma, incidente stradale in via Tiburtina: si ipotizza un malore

In relazione alle informazioni sinora trapelate, non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Al momento, è stato comunicato che il sinistro avvenuto in via Tiburtina potrebbe essere stato indotto da un malore improvviso sopraggiunto mentre l’81enne si trovava al volante della sua Fiat Punto.

Gli inquirenti, tuttavia, stanno valutando anche l’ipotesi che la vittima potrebbe essersi momentaneamente distratta mentre era alla guida.