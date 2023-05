In una giornata davvero tragica in cui ci sono state ben cinque morti sul lavoro in situazioni non collegate le une con le altre, un altro incidente ha messo a serio rischio la vita di un operario 27enne a Roma. Il marocchino è caduto da una scala alta cinque metri e ha riportato delle ferite gravissime.

Incidente sul lavoro a Roma, operaio 27enne cade da 5 metri: è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico, nella Capitale, nella mattinata di ieri, giovedì 25 Maggio. Un operaio marocchino stava lavorando all’interno di una vasca di contenimento in costruzione quando, all’improvviso, è caduto dalla scala su cui era salito. L’uomo è precipitato da un’altezza di 5 metri, ma non ha perso i sensi. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e affidato alle cure dei medici del 118: il 27enne ora si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’Umberto I.

Una giornata tragica: cinque morti sul lavoro in 24 ore

Quella di ieri, giovedì 25 Maggio, verrà probabilmente ricordata come una giornata davvero tragica per le tante morti sul lavoro che sono avvenute in Italia. In Lombardia, tra operai hanno perso la vita in situazioni scollegate tra loro. Un operaio è rimasto incastrato in un macchinario tessile, uno è stato schiacciato da un albero e un terzo è precipitato da un’impalcatura. A questi si aggiungono, poi, l’operaio morto dopo essere caduto in un compattatore di rifiuti in Sardegna e l’uomo caduto da un’impalcatura mentre stava tinteggiando nel Cosenzano.