Il bilancio è di un morto in seguito ad un brutto incidente avvenuto a Roma.

Protagoniste di questa vicenda sono una minicar e un furgone. Si conta anche un altro ferito.

Roma, incidente tra un furgone e una minicar: ci sono morti

Il sinistro è avvenuto sulla statale Flaminia e al momento la polizia di Roma Capitale e la stradale sono intervenute sul posto per indagare sulla dinamica dell’incidente. A raggiungere le forze dell’ordine anche delle ambulanze del 118 che hanno provato a fare di tutto per soccorrere la vittima, ma non c’è stato nulla da fare se non dichiarare il suo decesso.

L’altra persona è ferita ed è stata curata dai medici. A causa dell’incidente il tratto al chilometro 53.000 a Civita Castellana in entrambe le direzioni.

Gli incidenti in Italia

Le strade italiane non sono al sicuro e questo lo dimostrano i numerosi incidente che avvengono quotidianamente. Basti pensare che solo nella giornata di ieri 16 novembre 2022, a Livorno ci sono stati due incidenti sulla stessa strada nell’arco di cinque minuti.

In quel caso un’auto si era ribaltata e dopo cinque minuti c’è stato un frontale tra due vetture, in cui è deceduta una donna di 45 anni.