L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di domenica 21 Maggio in via Casal del Marmo (Roma), quando un’automobile ha investito un ragazzo di 25 anni che stava viaggiando su un monopattino.

Roma, auto investe ragazzo in monopattino: morto 25enne

Il pirata della strada ha investito il 25enne Marco Mannage, poi si è fermato e ha chiamato i soccorsi. In un attimo, però, ha preso la decisione più sbagliata: quella di fuggire via. All’arrivo dei medici sul posto non c’era più nessuno, se non il corpo di Mannage steso a terra. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo di origini bengalesi, morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. I carabinieri hanno aperto la caccia al pirata della strada: sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’ultimo saluto a Marco Mennage: “Non ti dimenticheremo mai”

Nel frattempo, sui social tante persone hanno mostrato vicinanza alla famiglia di Mennage. Il team di cricket Rome Young Boys lo saluta con un messaggio su Facebook: “Il leader della squadra. Ti auguro di essere felice ovunque tu sia.” Anche un suo compagno di squadra ha voluto rendergli omaggio: “Non mi dimenticherò mai di te, né di quello che abbiamo passato giocando a cricket insieme, mi dispiace tanto, sei un campione.”