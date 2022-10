Roma, la Cgil scende in piazza e Meloni risponde: “La sinistra attacca un governo non ancora formato”

Giorgia Meloni esprime un suo parere in risposta alla manifestazione della Cgil a Roma. Interviene anche il ministro Orlando.

Un corteo autorizzato della Cgil è sceso in piazza a Roma per chiedere garanzie e perché è preoccupato per il nuovo governo. La Meloni risponde a tono ed è sorpresa di quanto sia accaduto nella Capitale.

Cgil scende in piazza a Roma e fa una richiesta di 10 punti all’Italia e all’Europa

I rappresentanti della Cgil, come si apprende dall’Ansa, hanno presentato all’Italia e all’Europa una lista di dieci proposte che sono: l’aumento di stipendi e pensioni; il superamento della precarietà; l’introduzione del salario minimo legato al trattamento economico complessivo dei contratti nazionali e una legge sulla rappresentanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; la necessità di garantire e migliorare una misura universale di lotta alla povertà, come il Reddito di cittadinanza; rendere il sistema pensionistico più flessibile superando la legge Fornero; fissare un tetto alle bollette; fare investimenti e un piano per l’autonomia energetica fondato sulle rinnovabili e una vera riforma del Fisco (no flat tax).

La risposta di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, che non è ancora premier in carica, come nessun politico della coalizione del centrodestra, ritiene questa manifestazione paradossale, in quanto, come affermato dalla leader di Fratelli d’Italia su Facebook: “La sinistra, attualmente al Governo, scende in piazza contro “le politiche del Governo Meloni” non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia.

A breve volteremo finalmente pagina”.

Il ministro Orlando difende il sindacato

A prendere le parti del sindacato vi è l’attuale ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha partecipato alla manifestazione. Orlando ha dichiarato: “Alla Meloni rispondo che non ha ascoltato la parola d’ordine del sindacato. Oggi la Cgil chiede solo di proseguire un metodo che è quello che caratterizza tutte le democrazie europee, quello del dialogo sociale e del confronto col mondo del lavoro.

È la ragione per cui pensa sia giusto appoggiare questa parola d’ordine”.